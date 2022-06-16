Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu ve Olağan Mali Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada, Galatasaray'ın birikmiş problemlerinin olduğunu belirtti.

"Taraftarın da memnun olacağı bir takım kuracağız"

Özbek, sarı-kırmızılı ekibin kadrosuna yapılacak takviyeler üzerinde çalıştıklarını dile getirdi.

"Buna odaklanarak seçime hazırlandık. Genel kurul üyelerimize ve taraftarlarımıza anlattık. Onlar da teveccüh ederek bizi seçti. Artık görev bizde. Biz de gerekeni yapacağız. Transferleri önünüzdeki günlerde açıklayacağız. Taraftarın da memnun olacağı bir takım kuracağız."

Özbek, TFF başkanlık seçimine de değindi.

"Mehmet Büyükekşi, Türk futbolu ve iş dünyası için çok önemli bir isim. Kurduğu yönetim de çok kuvvetli. Kendisiyle Kulüpler Birliği Vakfında Türk futboluyla ilgili bazı problemleri tartıştık. Olaylara yaklaşımıyla, şeffaflığıyla öne çıkıyor. Başarılı olacağına inanıyorum."

Özbek, Büyükekşi'nin görevinde başarılı olması için bütün kulüplerin destek vermesi gerektiğini vurguladı.

"Yapılan son toplantıda ortaya çıkan büyük bir destek var. Çalışma sürecinde de bu desteği göreceğini düşünüyorum. Ben iyi geçeceğini düşünüyorum. Mehmet Bey içimizden gelen biri, dolayısıyla problemleri çok yakından biliyor."