Çok Bulutlu 13.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 30.04.2024 04:57

Meclis'te Anayasa mesaisi başlıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni Anayasa için siyasi partileri ziyaretine bugün başlıyor. Kurtulmuş, Saat 11.30'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i Meclis'te ziyaret edecek.

Meclis'te Anayasa mesaisi başlıyor

Meclis'te yeni Anayasa mesaisi başlıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi partilerin genel başkanlarını ziyaret edecek.

İlk durağı saat 11.30'da Meclis'teki CHP Grubu olacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşecek.

Meclis Başkanı'nın aynı gün grup toplantısını yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile de görüşmesi bekleniyor.

Ziyaretlerde yeni ve sivil anayasa için ilk mesajlar verilecek.

Meclis Başkanı Kurtulmuş, planlanan takvim içinde diğer parti gruplarını da ziyaret edecek.

Bu sürecin ardından siyasi partiler arasında anayasa yapımına yönelik usul ve esasların belirlenmesine yönelik istişareler gerçekleştirilecek..

 Tüm kesimlerin görüşleri alınacak

Bu amaçla AK Parti grubundan bir heyet, anayasa turuna çıkacak ve siyasi partileri ziyaret ederek nabzı tutacak.

Yeni ve sivil Anayasa'nın geniş toplumsal mutabakatla yapılabilmesi için tüm kesimlerin görüşleri alınacak.

Siyasi partiler öncelikli başlıklarını belirleyecek, ilerleyen süreçte ortak bir komisyon kurularak çalışmalar hızlandırılacak.
 

ETİKETLER
Numan Kurtulmuş Anayasa
Sıradaki Haber
AK Parti MYK toplanıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
04:56
AK Parti MYK toplanıyor
03:42
Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheli tutuklandı
04:02
Konya'da sağanak: tarım arazileri ve yollar su altında kaldı
03:36
Niğde'de kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 4 yaralı
02:26
BM'den Gazze'nin büyük miktarda patlamamış bombalar nedeniyle "en tehlikeli aşamada" olduğu uyarısı
03:34
Kadıköy'de 6 yaşındaki çocuğu taciz eden kadın hakkında adli işlem başlatıldı
14 ile 'sarı' uyarı: Sağanak geliyor
14 ile 'sarı' uyarı: Sağanak geliyor
FOTO FOKUS
Bakan Işıkhan sendika temsilcileriyle maç yaptı
Bakan Işıkhan sendika temsilcileriyle maç yaptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ