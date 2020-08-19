Hollanda kulübünden yapılan açıklamada, 33 yaşındaki orta saha oyuncusuyla iki yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Medipol Başakşehir'e 2017-2018 sezonu başında transfer olan Hollandalı futbolcu, 3 sezonda Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa kupalarında toplam 86 maça çıktı ve 12 kez fileleri havalandırdı.

Medipol Başakşehir'den Elia'ya veda videosu

Medipol Başakşehir sözleşmesi sona eren ve Hollanda ekibi Utrecht ile anlaşan orta saha oyuncusu Eljero Elia için veda videosu yayınladı.

Turuncu-lacivertli kulüp sosyal medya hesabından, "Teşekkürler Elia" başlığıyla, Hollandalı futbolcunun Medipol Başakşehir'deki neşeli anlarının yer aldığı videoyu paylaştı.