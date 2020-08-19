Gaziantep'te hentbolun yaygınlaştırılması için çaba sarfeden beden eğitimi öğretmeni Canan Deniz Kaçar, geçen yıldan beri halk eğitim merkezi aracılığıyla öğrencilere eğitim vermeye başladı.

Geride kalan 6 yılda hentbolun yaygınlaştırılması için çaba gösteren Kaçar, geçen yıl Gaziantep Valiliğinin "Okul spor kulüpleri kurulması" yönündeki talimatıyla harekete geçerek Nesrin Mehmet Abar İlkokulu Spor Kulübünü hayata geçirdi.

Öğrencilerin spora yönlendirilmesiyle kurulan ve kulüpleşmeyle beraber özellikle dezavantajlı mahallelerde bulunan gençleri kadrosuna katan kulüp, bu sene 2. Lig'de mücadele etmeye hak kazandı.

[Fotoğraf: AA]

Kulüp Başkanı Ökkeş Hançer, Gaziantep Valisi Davut Gül'ün okullarda spor kulüplerinin olması yönündeki talimatının adeta kaderlerini değiştirdiğini söyledi.

Hançer, sporun birleştirici gücünü kullanarak kulüp sayesinde öğrencilere hayatın ve okulun sadece derslerden ibaret olmadığını göstermeye çalıştıklarını ifade etti.

"Spor kulübümüzü kurduktan sonra hentbole gönül veren Canan hocamızla beraber hareket ettik. Biz okul kulübüyüz ama büyüklerde takımımız var. Genç ve çocuklara da sporla bir şeyleri çözebileceklerini, bir yerlere gelebileceklerini gösteriyoruz. Takımımız da bunu ispatladı. Şu an oyuncularımız arasında üniversite öğrencilerimiz ve kentteki gençlerimiz var."

[Fotoğraf: AA]

İmkanlar ölçüsünde 2. Lig'de başarılı olmaya çalışacaklarını belirten Hançer, kent yöneticileriyle, sponsorlar aracılığıyla gençlere sahip çıkıp onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmaya çalışacaklarını kaydetti.

Başantrenör Özkan Özer de bu sezon başarılı olmaya çalışacaklarını anlatarak, "Antrenmanlarımıza başladık. Gaziantep için önemli bir proje olacak kulübümüz. Yıllardır hentbol oynayan birisi olarak biliyorum ki bu spor birçok gencin alışkınlıklarını değiştirecek. Kulüp aracılığıyla çocuklarımızın hayatına dokunacağız." diye konuştu.

4 çocuk milli takım kampına gidiyor

Kulüpte antrenör olarak görev yapan Canan Deniz Kaçar ise daha önce Gaziantep'te öğrenciler için kulüp kurmayı hedeflediklerini ancak başarılı olamadıklarını, Vali Davut Gül'ün destekleriyle bunu gerçekleştirdiklerini ifade etti.

[Fotoğraf: AA]

Kaçar, yaklaşık 6 yıllık emeğin karşılığını almaya başladıklarını aktardı.

"Artık meyve toplama zamanı. Amacımız yine şampiyonluk. Aslında biz bu yıl 1. Lig'de de mücadele edebilecektik ama pandemi nedeniyle erteledik. Ama mevcut kadromuzla, kentimizin kendi öz çocuklarıyla bu sene şampiyon olup üst lige çıkmaya çalışacağız. Sponsorluk destekleriyle çocukların eğitimlerine de katkı sağlıyoruz. Özellikle dezavantajlı çocuklara katkı sağlamaya özen gösteriyoruz. 4 tane öğrencimiz bu sene milli takım kampına gitti. Sporla ulaştığımız 20 kadar öğrencimiz bu sene aynı zamanda üniversiteyi kazandı. 4 çocuk da spor lisesini kazandı. Kulüp aracılığıyla çocukların tamamıyla hayatına dokunuyoruz."