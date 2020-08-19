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PSG taraftarının final kutlamaları sırasında 36 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'i 3-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez finale yükselen Paris Saint-Germain'de (PSG) taraftarlar, Paris'teki kutlamalar sırasında polisle çatıştı.
Portekiz'in başkenti Lizbon'da oynanan karşılaşmanın ardından Fransa'nın başkenti Paris'teki Şanzelize Caddesi'ne çıkan binlerce PSG taraftarı, meşaleler yakarak takımları lehine tezahüratta bulundu.
[Fotoğraf: AA]
Sosyal mesafe ve maske kurallarına çok az kişinin uyduğu kutlamalar sabahın ilk saatlerine kadar devam ederken, PSG'li taraftarlar ile emniyet yetkilileri arasında çatışmalar yaşandı.
[Fotoğraf: AA]
Paris Emniyeti'nden yapılan açıklamaya göre, kamu mallarına zarar verme, otoriteye karşı gelme ve hırsızlık gibi gerekçelerle kutlamalar sırasında 36 kişi gözaltına alındı.
[Fotoğraf: AA]
Koronavirüs salgınında vaka sayısında yeniden yükselişe geçen Paris'te kapalı tüm alanlarda ve bazı meydanlarda maske takma zorunluluğu bulunuyor.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: UEFA Şampiyonlar Ligi Paris Saint-Germain PSGSon Güncelleme: 19 Ağustos 2020 Çarşamba 13:41
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