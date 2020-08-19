Lacivert-beyazlı takımda 2016 Ocak'tan bu yana forma giyen ve sergilediği istikrarlı performansla dikkati çeken 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, Çekya basınına açıklamalarda bulundu.

"Sparta Prag'a dönme fikri bana mantıklı geliyor"

Çekya Milli Takımı'nda da forma giyen Pavelka, Kasımpaşa ile bir yıl daha sözleşmesinin bulunduğunu belirtti.

"Geleceğimle ilgili önemli kararlar almam gereken bir dönemdeyim. Sparta Prag, benimle ilgileniyor. Sportif Direktör Tomas Rosicky'nin yaklaşımı ve vizyonu beni çok etkiledi. Sparta Prag'a dönme fikri bana mantıklı geliyor."

"Konunun daha hızlı çözülmesini ümit ediyorum"

Pavelka, iki kulüp arasında görüşmelerin sürdüğünü vurguladı.

"Kasımpaşa, en zor dönemlerimde bana destek oldu. Elbette bedelsiz gitmeme izin vereceklerine inanmıyorum ancak ne pahasına olursa olsun beni burada tutmak isteyeceklerini de düşünmüyorum. Bu süreç şimdi sonuçlanmasa bile ocak ayında gelecek sezon için sözleşme imzalama hakkım doğuyor. Ancak ben konunun daha hızlı çözülmesini ümit ediyorum."

Pavelka, Kasımpaşa'da forma giydiği 4,5 sezonda tüm kulvarlarda 120 maçta 5 gol kaydetti.