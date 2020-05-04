TRT SPOR bu hafta da izleyicileri için spor dolu içerikler hazırladı.

Milli takımlarımızın ve temsilcilerimizin unutulmaz karşılaşmaları, nostaljik maçlar, 2004 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın en heyecanlı mücadeleleri ekrana gelirken futbolun en sıra dışı adamlarını ve unutulmaz rekabetlerini konu alan Ustalara Saygı belgeseli ilk kez TRT SPOR'da sporseverler için yayınlanacak.

Unutulmaz maçlar hafta içi her gün saat 16.00 ve 19.00’da TRT SPOR ekranında olacak.

4 Mayıs Pazartesi

16.00 Türkiye - Kazakistan 2011 - 2012 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu

19.00 Brezilya - Türkiye 2003 Konfederasyon Kupası

5 Mayıs Salı

16.00 Türkiye - Estonya 2012 - 2014 Dünya Kupası Eleme Grubu

19.00 Hertha Berlin - Galatasaray 2008 UEFA Kupası

6 Mayıs Çarşamba

16.00 Türkiye - Andorra 2013 - 2014 Dünya Kupası Eleme Grubu

19.00 Fenerbahçe - Botev Plovdiv 1992 UEFA Kupası

7 Mayıs Perşembe

16.00 Türkiye - Belçika 2010 - 2012 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu

19.00 Borussia Dortmund - Beşiktaş 1989 UEFA Kupası

8 Mayıs Cuma

16.00 Türkiye - Avusturya 2011 - 2012 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu

19.00 Feyenord - Borussia Dortmund 2002 UEFA Kupası Finali

EURO 2004 heyecanı TRT SPOR ekranlarında

Hafta boyunca hafta içi her gün 10.30, 12.15, 23.00’te, hafta sonu final maçları 16.00, 21.00 saatlerinde 2004 Avrupa Futbol Şampiyonası heyecanı TRT SPOR ekranında yaşanacak.

"Ustalara Saygı" belgeseli ilk kez TRT SPOR ekranlarında

Futbolun en sıra adamlarını ve unutulmaz rekabetlerini konu alan "Ustalara Saygı" belgeseli TRT SPOR'da ilk kez sporseverler için ekrana gelecek.

Futbola damga vuran isimleri, ezeli rekabetleri ve tarihsel köklerini, iz bırakan karşılaşmaları olağan üstü hikayeleriyle, başarılarıyla ve zaaflarıyla futbolcu ve teknik direktörleri inceleyen belgesel 9 Mayıs Cumartesi ve 10 Mayıs Pazar günleri saat 12.00’de TRT SPOR'da...