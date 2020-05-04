Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Beşiktaş'ta yabancı futbolcular dönüyor
[Fotoğraf: AA]
Koronavirüs salgınının ardından ülkelerine giden Beşiktaş'ın yabancı oyuncuları Türkiye'ye çağrıldı. Ruiz, Lens, N’Kouodu, Ljajic ve Boateng'in hafta içinde İstanbul'da olması bekleniyor.
Yurt dışında olan Beşiktaşlı futbolcular, İstanbul'a çağrıldı.
Jeremain Lens, Kevın N’Koudou, Victor Ruiz, Kevın-Prınce Boteng ve Adem Ljajic, liglere ara verilmesinin ardından özel izin alarak ülkelerine gitmişti.
Süper Lig'in Haziran ayında başlama ihtimalini düşünen yönetim, bu oyunculardan dönmelerini istedi. Hafta içinde Türkiye'de olması beklenen 5 futbolcu da 14 günlük karantina süreci sonrasında takımla çalışmalara başlayacak.
Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonu’nun liglerin durumuyla ilgili yapacağı açıklamanın ardından takım halinde idmanlara başlayacak.
Siyah-beyazlı ekibin 5'er kişilik antrenman programları ise devam ediyor.
Etiketler: BeşiktaşSon Güncelleme: 4 Mayıs 2020 Pazartesi 14:36
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