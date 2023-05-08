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Spor
TRT SPOR 08.05.2023 10:51

Umut Nayir göz kamaştırıyor

HangiKredi Ümraniyespor'un golcüsü Umut Nayir bu sezon Süper Lig'in en etkili oyuncularından biri olmayı başardı. Milli forvet, takımının Demir Grup Sivasspor'u 4-1 yendiği karşılaşmada kariyerinde ilk kez "hat-trick" yapma sevinci yaşadı.

Umut Nayir göz kamaştırıyor
[Fotograf: AA]

Umut Nayir, Demir Grup Sivasspor karşısında yıldızlaştı. Süper Lig'de sezonun öne çıkan oyuncularından biri olan başarılı forvet bu hafta bir ilki yaşadı.

Rakip fileleri 3 kez havalandıran tecrübeli oyuncu kariyerinde ilk kez "hat-trick" yaptı. Milli oyuncu 7, 24 ve 76. dakikalarda attığı gollerle, takımının 4-1'lik skorla aldığı galibiyetin mimarı oldu.

Kayode'nin 90+1'de attığı golün pasını da veren deneyimli forvet, karşılaşmayı 3 gol 1 asistle tamamladı.

Umut Nayir, Süper Lig'de bu sezon attığı gol sayısını 15'e çıkartarak krallık yarışında da 4'üncü sıraya yükseldi.

15 golün yanı sıra 3 asisti bulunan başarılı oyuncu, böylece takımının kaydettiği 42 golün 18'ine doğrudan katkı yaptı.

Bu sezon 27 maçta 15 gol atan milli oyuncu daha önce Süper Lig'de forma giydiği 87 maçta 16 gol kaydetti.

Umut Nayir geçen sezon Bitexen Giresunspor'da 32 maçta 7 gol 1 asistlik performans sergilemişti.

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