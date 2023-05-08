Umut Nayir göz kamaştırıyor

Umut Nayir, Demir Grup Sivasspor karşısında yıldızlaştı. Süper Lig'de sezonun öne çıkan oyuncularından biri olan başarılı forvet bu hafta bir ilki yaşadı.

Rakip fileleri 3 kez havalandıran tecrübeli oyuncu kariyerinde ilk kez "hat-trick" yaptı. Milli oyuncu 7, 24 ve 76. dakikalarda attığı gollerle, takımının 4-1'lik skorla aldığı galibiyetin mimarı oldu.

Kayode'nin 90+1'de attığı golün pasını da veren deneyimli forvet, karşılaşmayı 3 gol 1 asistle tamamladı.

Umut Nayir, Süper Lig'de bu sezon attığı gol sayısını 15'e çıkartarak krallık yarışında da 4'üncü sıraya yükseldi.

15 golün yanı sıra 3 asisti bulunan başarılı oyuncu, böylece takımının kaydettiği 42 golün 18'ine doğrudan katkı yaptı.

Bu sezon 27 maçta 15 gol atan milli oyuncu daha önce Süper Lig'de forma giydiği 87 maçta 16 gol kaydetti.

Umut Nayir geçen sezon Bitexen Giresunspor'da 32 maçta 7 gol 1 asistlik performans sergilemişti.