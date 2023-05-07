Samsunspor kupayı kaldırdı

19 Mayıs Stadyumu'nda düzenlenen kupa töreninde Yılport Samsunsporlu taraftarlar büyük sevinç yaşadı.

Törene, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ile futbolcular katıldı.

Büyükekşi, törende yaptığı konuşmada, Yılport Samsunspor'u tebrik ederek, "TFF 1'inci Lig'deki bu yarıştaki bu ipi Samsunspor göğüsledi. Sizlerin huzurunda yağmur, çamur demeden takımlarını destekleyen Samsunsporlu taraftarları saygıyla selamlıyorum. Bugünün Samsunspor'un şöleni olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Efsane geri geldi diyeceğiz"

Yılport Samsunspor Başkanı Yıldırım da bu başarıyı birlikte gerçekleştireceklerine inandığını ifade ederek, "O nedenle sizlere çok büyük bir söz verdim ve o sözü yerine getirdiğim için yüce Allah'ıma teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Samsunspor 11 yıl Süper Lig'den uzaklaştı. Ben diyorum ki bu gece sizlerin huzurunda birlikte yeni bir destan yazmaya hazır mıyız? Samsun işte böyle kenetleneceğiz ve Süper Lig'de birlikte destan yazacağız. Efsane geri geldi diyeceğiz" şeklinde konuştu.

Ticaret Bakanı Muş ile TFF Başkanı Büyükekşi sahneye çıkan futbolculara madalyalarını taktı. TFF'nin kuruluşunun 100. yılı nedeniyle tasarlanan şampiyonluk kupası da ilk defa TFF Başkanı Büyükekşi tarafından Yılport Samsunspor kaptanı Osman Çelik'e verildi.

Kırmızı-beyazlı futbolcular, daha sonra takım halinde kupayı kaldırarak büyük sevinç yaşadı. Futbolcular töreninin ardından kupayla tribündeki taraftarları selamladı.

Kupa törenin nedeniyle düzenlenen konserde ise ünlü sanatçılar İrem Derici, Sefo ve Özcan Deniz sahne aldı.