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Spor
AA 08.05.2023 00:58

F1 Miami Grand Prix'sinin galibi Verstappen

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 5. ayağı Miami Grand Prix'sinde, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen birinci oldu.

F1 Miami Grand Prix'sinin galibi Verstappen

Sezonun 5. mücadelesi, ABD'nin Miami kentiyle aynı adı taşıyan 5,4 kilometrelik pistte, 57 tur üzerinden yapıldı.

Son 2 yılın şampiyonu Verstappen, 9. cepten kalktığı yarışa öndeki sürücülerden farklı olarak sert hamurlu lastiklerle başladı.

46. turdaki "pit stop"un ardından yeni lastiklerle takım arkadaşı Sergio Perez'in 1.5 saniye arkasında piste dönen Verstappen, 48. turda liderliğe yükseldi.

Yarışın en hızlı turuna da imza atan Verstappen, bitiş çizgisini Perez'in 5.3 saniye önünde geçerek bu sezon 3'üncü, kariyerinin 38. yarış birinciliğine ulaştı.

Aston Martin'den Fernando Alonso ise liderin 26.3 saniye arkasında 3. oldu.

Puanını 119'a çıkaran pilotlar klasmanı lideri Verstappen ile en yakın takipçisi Perez arasındaki fark 14 puana yükseldi. Red Bull sürücülerini, 75 puanla Alonso izledi.

Sezonun 6. yarışı Emilia-Romagna Grand Prix'si 21 Mayıs'ta düzenlenecek.

Miami Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 119 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 105

3. Fernando Alonso (İspanya): 75

4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 56

5. Carlos Sainz (İspanya): 44

Takımlar

1. Red Bull: 224

2. Aston Martin: 102

3. Mercedes: 96

4. Ferrari: 78

5. McLaren: 14

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