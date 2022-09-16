Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma 20:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Umut Bozok taraftarlar için piyano çaldı
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Trabzonsporlu futbolcu Umut Bozok, bordo-mavili kulübün resmi ''Fan Token'' partneri Socios.com uygulaması üzerinden yapılan oylama sonrasında piyanoda marş çaldı.
Trabzonspor Kulübü ve Socios.com'un taraftarlara yönelik çalışması sonrasında bordo-mavili taraftarlar, "Biz Dar Sokaklarında", “Yarınlara Gideceğiz” ve “Yan Yana Yana Yana" parçaları arasında seçim yaptı.
Smokinini giyerek sahnede yerini alan Umut Bozok, en çok oyu alan "Biz Dar Sokaklarında" adlı marşı taraftarlar için piyanoda çaldı.
Biz Dar Sokaklarında, Dinmeyen Yağmurunda— Socios Türkiye (@Socios_Turkiye) September 16, 2022
Umut Bozok’tan @Trabzonspor taraftarına sevgilerle... https://t.co/ttK4umdShO ile #TaraftardanFazlasıOl https://t.co/3pzLlDKGfk pic.twitter.com/BKISJn4RvI
Etiketler: Trabzonspor
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