Trabzonspor Kulübü ve Socios.com'un taraftarlara yönelik çalışması sonrasında bordo-mavili taraftarlar, "Biz Dar Sokaklarında", “Yarınlara Gideceğiz” ve “Yan Yana Yana Yana" parçaları arasında seçim yaptı.

Smokinini giyerek sahnede yerini alan Umut Bozok, en çok oyu alan "Biz Dar Sokaklarında" adlı marşı taraftarlar için piyanoda çaldı.