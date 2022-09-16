Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Mahe Adası'nda devam eden organizasyonda milli sporcu Burcunaz Narin, 7.5 kilometre 16-17 yaş kadınlar kategorisinde 1.24.57.4'lük derecesiyle dünya gençler ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Şampiyona 18 Eylül Pazar günü sona erecek.