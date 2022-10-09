Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar 14:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER / AA
Ümraniyespor Kayserispor'u ağırlıyor
[Fotograf: İHA]
HangiKredi Ümraniyespor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Yukatel Kayserispor'u ağırlıyor.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 14.30'da başlayan müsabakayı hakem Burak Şeker yönetiyor.
Ligde geride kalan 8 maçta henüz galibiyetle tanışamayan Ümraniyespor, son maçında deplasmanda Arabam.com Konyaspor'a 1-0 yenilmişti.
Teknik direktör Recep Uçar yönetimindeki Ümraniyespor, karşılaşma öncesi 2 puanla son basamakta yer alıyor.
Yukatel Kayserispor ise 8 karşılaşmada 4 galibiyet, 4 mağlubiyet aldı. İç Anadolu temsilcisi, geçen hafta Trabzonspor karşısında 1-0 öne geçse de sahadan 2-1 yenik ayrıldı.
Çağdaş Atan'ın ekibi, deplasmanda oynadığı 4 maçta 1 galibiyet, 3 de yenilgi aldı.
Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
Etiketler: Kayserispor Süper Lig Ümraniyespor
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