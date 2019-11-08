Ümraniyespor hükmen mağlup08 Kasım 2019 Cuma 09:51 - Son Güncelleme 08 Kasım 2019 Cuma 10:04
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, TFF 1. Lig ekibi Cesar Grup Ümraniyespor'un Ekol Göz Menemenspor müsabakasında 3-0 hükmen mağlup sayılmasına karar verdi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun, Ümreniyespor'u Menemenspor maçında müsabaka isim listesinde oyuncu uygunluğu taşımayan futbolcuların TFF tarafından belirlenmiş sayıdan fazla olmasından dolayı hükmen yenik saydığı vurgulandı.
Ligin 10. haftasındaki mücadele 1-0 İzmir temsilcisinin üstünlüğüyle sona ermiş, Ümraniyespor maçta 6 yabancı futbolcu oynattığı gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilmişti.
PFDK'nin Eskişehirspor Yardımcı Antrenörü Zafer Şahin'e ise müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 6 bin 500 lira para cezası kestiği aktarıldı.
Kurulun ayrıca Adanasporlu bazı taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarını bir maçlığına bloke ettiği kaydedildi.
Kaynak: AA