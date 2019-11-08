Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun, Ümreniyespor'u Menemenspor maçında müsabaka isim listesinde oyuncu uygunluğu taşımayan futbolcuların TFF tarafından belirlenmiş sayıdan fazla olmasından dolayı hükmen yenik saydığı vurgulandı.

Ligin 10. haftasındaki mücadele 1-0 İzmir temsilcisinin üstünlüğüyle sona ermiş, Ümraniyespor maçta 6 yabancı futbolcu oynattığı gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilmişti.

PFDK'nin Eskişehirspor Yardımcı Antrenörü Zafer Şahin'e ise müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 6 bin 500 lira para cezası kestiği aktarıldı.

Kurulun ayrıca Adanasporlu bazı taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarını bir maçlığına bloke ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA