Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde gerçekleştirilen şampiyonanın ilk gününde T53 kategorisi kadınlar 100 metre elemelerinde piste çıkan Hamide Doğangün, 16.80'lik derecesiyle serisinde üçüncü, genel klasmanda ise dördüncü oldu ve adını finale yazdırdı.

Milli atletin altın madalya için koşacağı final yarışı, TSİ 18.54'te başlayacak.

Kaynak: AA