Spor
Basel son 32 turunu garantiledi08 Kasım 2019 Cuma 09:39 - Son Güncelleme 08 Kasım 2019 Cuma 09:42
Temsilcimiz Trabzonspor'un yer aldığı UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Basel, Getafe'yi 2-1 yendi ve iki hafta kala gruptan çıkmayı garantiledi.
UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4. maçında İsviçre ekibi Basel, İspanyol temsilcisi Getafe'yi ağırladı.
St. Jakop Park'ta oynanan maçtan Basel, 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. İsviçre ekibine galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Arthur ve 60. dakikada Frei attı. Getafe'nin tek golünü ise 45. dakikada penaltıdan Mata kaydetti.
Bu galibiyetle puanını 10 çıkaran Basel, Kupa-2'de adını son 32 turuna yazdırdı. Getafe ise 6 puanda kaldı.
C. Grubu'nun 5. haftasında 28 Kasım Perşembe günü Trabzonspor, Getafe'yi; Krasnodar ise Basel'i ağırlayacak.
Kaynak: TRT SPOR