Ulusal Stadyum'da oynanacak karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak. Elemelerde İngiltere, Avusturya, Kosova, Arnavutluk ve Andorra ile 3. Grup'ta mücadele eden milliler, yaptığı 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Vedat İnceefe'nin teknik direktörlüğünü yaptığı ay-yıldızlı takım, grupta 4 puanla 5. sırada yer alıyor.

Andorra ise 1 puanla son sırada.

Kaynak: AA