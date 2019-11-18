Fenerbahçe iç transfer çalışmalarını sürdürüyor. Nabil Dirar'ın sözleşmesini 2 yıl uzatan sarı lacivertli kulüpte, 4 futbolcunun daha sezon sonunda mukavelesi sona erecek.

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 2 yıldır 1'er yıllık sözleşme imzalanan Tolga Ciğerci, bu sezon takımın en çalışkan isimlerinden oldu.

27 yaşındaki futbolcuyla önümüzdeki günlerde yeni bir sözleşme imzalanması bekleniyor. Sezonun en formda oyuncularından Ozan Tufan'la da görüşmeler sürüyor.

Hem Fenerbahçe'de hem de milli takımda 11'in vazgeçilmez isimlerinden olan genç futbolcunun da takımda kalması planlanıyor.

Teknik direktör Ersun Yanal, ikinci kaptan Hasan Ali Kaldırım'la da yeni bir sözleşmenin imzalanmasını istiyor. İstikrarı ve disipliniyle öne çıkan 29 yaşındaki sol bek ile de anlaşma zemini aranacak.

Mauricio Isla'nın durumu ise belirsizliğini koruyor. 31 yaşındaki sağ bekin sezon sonunda ülkesi Şili’ye dönerek kariyerini burada devam ettirmek istediği öğrenildi.

Tarafların bu konudaki kararını sezon sonunda vereceği belirtildi.

Kaynak: TRT SPOR