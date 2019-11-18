Fernando Muslera, bel ağrısı nedeniyle Uruguay Milli Takımı'nın aday kadrosundan çıkarıldı. Babel'in ise, sol dizinde yaşadığı sakatlık sonrası Hollanda Milli Takımı'nda aday kadrodan çıkarıldığı duyuruldu.

Galatasaray Kulübü, "Macaristan ile oynadıkları maçın ardından bel ağrıları nedeniyle Uruguay Milli Takımı kampından ayrılan Fernando Muslera ve Hollanda Milli Takımı’nda sol dizinden yaşadığı sakatlık sonrası kadrodan çıkarılan Ryan Babel’in sağlık durumları hakkındaki açıklama, oyuncularımızın İstanbul’a döndükten sonra gerçekleştirilecek tetkiklerinin ardından yapılacak" açıklamasını yaptı.

Kaynak: TRT SPOR