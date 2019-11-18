Ligde 11 hafta geride kalırken, Fenerbahçe oynadığı oyun ve elde ettiği istatistiklerle ligin en başarılı takımı olarak göze çarpıyor. 2019-2020 sezonunda sarı lacivertliler, yüzde 64,2 ile ligin en fazla topa sahip olan takımı oldu. Ersun Yanal’ın öğrencileri 43 net gol pozisyonu ile rakiplerini geride bırakmayı bildi.

Rakip kaleye çektikleri şutlarda da ligin 201 şut ile en fazla şut çeken takımı olan Fenerbahçe, bunlardan 68’inde isabet buldu ve yine ilk sırada kendine yer edindi.

Pas istatistiklerinde de ilk sırada bulunan sarı lacivertliler yüzde 85,3’lük isabet oranıyla liderliği elinde tutuyor.

Rakip yarı sahanın son bölümündeki istatistiklerde de ilk sıranın sahibi olan Fenerbahçe, üçüncü bölgede bin 981 kez topla buluşurken, aynı bölgede yaptığı bin 330 pas ile de rakiplerinin önünde yer alıyor.

Ersun Yanal ve teknik ekibi, birçok alanda lider olan takımın istatistiklerinin sonuca daha fazla yansıması için özel çalışmalar da yapıyor.

Kaynak: TRT SPOR