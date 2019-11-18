Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) ortaklaşa hayata geçirdiği Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi ile tespit edilen, geleceğin yüzlerce şampiyon sporcusu arasında Erganili futbola gönül veren lisanslı kızlar da yer alıyor.

Üç yıl önce kurulan Makam Spor bünyesinde antrenmanlara ve müsabakalara katılan 12-25 yaş arası 40 lisanslı kızın yegane amacı bu yılı şampiyon olarak tamamlayıp, bir üst lige yükselmek.

Okullarından arta kalan zamanları Ergani Spor Kompleksinde antrenmanla geçiren kızlar, zamanla aşkla bağlandıkları futbolda hedef de büyüttü.

Profesyonel ligde ve milli takımda forma giymek isteyen kızlar Türkiye'yi futbolda en iyi şekilde temsil etmek için sıkı çalışıyor.

"Bazen 6 kilometre yürüyorum"

Oyunculardan ilçeye 6 kilometre mesafedeki Pınarkaya köyünde yaşayan Nurcan Aslanoğlu yaptığı açıklamada, Ergani Spor Kompleksine antrenmandan geri kalmamak için bazı günler yürüyerek gittiğini söyledi.

Futbolu çok sevdiğini söyleyen Arslanoğlu, "Okuldan çıkınca buraya geliyorum. Bazen 6 kilometre yürüyorum. Futbolu sevdiğim için bu zahmete katlanıyorum. Sağ bekte oynuyorum. Sürekli televizyonda maçları takip ediyor, taktiklere bakıyorum. Hedefimde Beşiktaş formasıyla Kadınlar 1. Ligi'nde oynamak var. Ergani'yi ve ülkemi temsil etmek istiyorum." dedi.

"Futbol benim aşkım, tutkum, her şeyim"

Yeteneği beden eğitimi öğretmeni tarafından keşfedilen Züleyha Aslan, futbolun adeta bir yaşam biçimi haline geldiğini söyledi.

Aslan, bütün zorluklara rağmen takımın antrenmanlarına katılıp, müsabakalarda başarı elde etmek için mücadele ettiklerini dile getirerek, "Futbol benim hayatım olmuş. Futbol benim aşkım, tutkum, her şeyim. Hedefimde milli sporcu olmak var." diye konuştu.

Futbolcu kızını antrenmana motosikleti ile götürüyor

Takımın yıldızlar grubunda oynayan Irmak Bayhan, okuldan çıktıktan sonra eve giderek bir saat ders çalışıyor ödevlerini yapıyor. Bayhan'ı en büyük desteği gördüğü babası Talip Bayhan, motosikletle antrenman yapacağı Ergani Spor Kompleksi'ne götürüyor.

İlkokulda futbola ilgisi başlayan Bayhan, futbolu çok sevdiğini söyledi.

Futbol oynamaktan gurur duyduğunu ve iyi bir futbolcu olmak istediğini söyleyen Bayhan, futbolun herkese hitap eden bir branş olduğunu dile getirdi.

"Ona destek vermeyi bir baba olarak görev olarak görüyorum"

Baba Bayhan da, "Kızım bebekle oynamayı sevmiyor, topla oynamayı seviyordu. Okula giderken top da götürüyordu. Kızlarla oynamak yerine erkeklerle top oynuyordu. Irmak için elimden geleni yapıyorum. Ona destek vermeyi bir baba olarak görev olarak görüyorum. Dersleri de çok iyi. Kızım futbolu çok seviyor, ben ise doktor olmasını istiyorum. İmkanım yettiği kadar ona destek olmaya devam edeceğim." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA