Koronavirüs salgını 1 yıldan uzun bir süredir hayatımızda. Salgın döneminde alınan tedbirler birçok alanı etkiledi. Sosyal hareketliliğin azalması ve kalabalık etkinliklerin iptal edilmesi uluslararası spor faaliyetlerini de gölgede bıraktı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ertelendi, futbol müsabakaları seyircisiz oynandı. Bu da hem ülkelerin ekonomilerini hem de turizmini etkiledi. Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın ertelenmesinin yaklaşık 2 milyar dolara mal olacağı öngörüldü.

İki yıl arasında 6 bin 975 madalya farkı var

Spor etkinliklerinin ertelenmesi ya da iptal edilmesi geçen yıl kazanılan madalya sayılarına da yansıdı.

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün istatistiklerine göre, 2020'de uluslararası faaliyetlerde kazanılan toplam madalya sayısı 1833 olarak kayıtlara geçti. Bu sayı 2019'da 8 bin 808'di.

2019'da kazanılan madalyaların 2 bin 812'si altın, 2 bin 669'u gümüş ve 3 bin 327'si bronzdu. 2020'de ise milli sporcularımız uluslararası faaliyetlerden 569 altın, 538 gümüş, 726 bronz madalya ile ülkeye döndü. İşte geçen yıl spor faaliyetlerinde alınan madalyalar:

Dünya Şampiyonası - 14

Avrupa Şampiyonası - 394

Balkan Şampiyonası - 128

Uluslararası turnuvalar - 1296

[Grafik: TRT Haber / M. Furkan Terzi]

2008'den beri ilk kez 2 binlerin altında

İstatistiklere göre, kazanılan madalya sayıları 2008 yılından bu yana 2 binlerin altına düşmedi.

Yıllara göre bakıldığında 2008'de toplam 2 bin 74, 2009'da 2 bin 637, 2010'da 2 bin 607, 2011'de 2 bin 868, 2012'de 2 bin 620 madalya alındı. 2015'ten sonraysa madalya sayıları 5 binin üzerine çıktı.

2015 - 5 bin 256

2016 - 6 bin 279

2017 - 6 bin 458

2018 - 6 bin 12

2019 ise 2000'lerin başından bu yana en çok madalya kazanılan yıl olarak kayıtlara geçti.

2021'de hangi etkinlikler yapılacak?

2020'de yapılamayan spor faaliyetleri 2021 yılında yapılıyor.

İstanbul'da düzenlenecek Şampiyonlar Ligi finali 29 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Bisiklet branşının en prestijli spor organizasyonu Tour de France, 26 Haziran'da başlayacak.

Wimbledon Tenis Şampiyonası 28 Haziran'da yapılacak.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları, 23 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında olacak.

Bedensel engelli milli sporcular, 2021'e ertelenen Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'na 6 branşta, 36 kota hakkı elde etti. Japonya'nın başkenti Tokyo'da 24 Ağustos-5 Eylül arasında düzenlenmesi planlanıyor.