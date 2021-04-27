Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Aabid ile 51. ve 84. dakikalarda Diouf filelerle buluşturdu.

Gençlerbirliği'nin tek golünü ise 78. dakikada penaltıdan Robert Piris kaydetti.

Ligde 16. galibiyetini alan Hatayspor, 57 puana yükseldi. Düşme tehlikesi yaşayan Gençlerbirliği kritik bir mücadeleyi de kaybederek 35 puanda kaldı.

Öte yandan Hatayspor'da sarı kart gören Isaac Sackey ve Muhammed Kamara Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü.

Ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Gençlerbirliği 3-1 kazanmıştı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

2. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe atışında kale önünde topa yükselen Diouf'un kafa vuruşunda, kaleci Nordfeldt son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

GOL - 8. dakikada Hatayspor öne geçti. Sol kanattan Aabid'in ceza alanına ortasında kaleye yönelen top, ağlarla buluştu: 1-0

12. dakikada sağ kanatta topla buluşan Candeias'in ceza alanına ortasında Lima'nın kafa vuruşunda, top az farkla auta gitti.

32. dakikada Gençlerbirliği'nin sağ kanattan gelişen atağında, ceza alanı dışından Candeias'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Munir'den sekti. Dönen topu tamamlamak isteyen Soner Dikmen'in vuruşunda, Munir bir kez daha gole izin vermedi.

Maçın ilk yarısı, Atakaş Hatayspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

46. dakikada sol kanattan gelişen atakta, ceza sahası dışından Boupendza'nın sert şutunda, kaleci Nordfeldt'ten dönen topu savunma uzaklaştırdı.

GOL - 51. dakikada Hatayspor farkı 2'ye çıkardı. Ev sahibi takımın sağ kanattan gelişen atağında, ceza sahası içinde kaleci Nordfeldt'i çalımlayan Akintola'nın pasında kale önünde topla buluşan Diouf, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 2-0

72. dakikada Gençlerbirliği'nin sol kanattan geliştirdiği atakta, ceza sahası çizgisi üzerinden Lima'nın sert vuruşunda, kaleci Munir'den dönen topu savunma uzaklaştırdı.

GOL - 78. dakikada Gençlerbirliği farkı 1'e indirdi. Ceza alanı sağ çaprazında Stancu, Kamara ile mücadelesinde yerde kaldı. Maçın hakemi Arda Kardeşler, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Piris da Motta, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1

GOL - 84. dakikada Hatayspor, skoru 3-1'e getirdi. Kamara'nın pasında ceza alanında topla buluşan Diouf'un sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1

Karşılaşma, Hatayspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Arda Kardeşler, Mustafa Emre Eyisoy, Kamil Çetin

Atakaş Hatayspor: Munir, Katranis (Dk. 87 Mesut Çaytemel), Santos, Billong, Popov, Ribeiro (Dk. 87 Abdurrahman Canlı), Sackey, Boupendza, Akintola (Dk. 69 Muhammed Kamarav), Aabid (Dk. 69 Adama Traore), Diouf

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Diego, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 80 Pierre-Yves Polomat), Candeias, Soner Dikmen, Piris da Motta (Dk. 89 Murat Yıldırım), Sio (Dk. 57 Sefa Yılmaz), Lima (Dk. 80 Lucas Mugni), Stancu

Goller: Dk. 8 Aabid Dk. 51 ve 84 Mame Biram Diouf (Atakaş Hatayspor), Dk. 78 Robert Piris (penaltıdan) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 11 Boupendza, Dk. 45 Sackey, Dk. 90+1 Muhammed Kamara (Atakaş Hatayspor), Dk. 73 Robert Piris, Dk. 81 Soner Dikmen (Gençlerbirliği)