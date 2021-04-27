Haber Giriş: 27 Nisan 2021 Salı 06:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ibrahimovic'e bahis soruşturması
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bahis şirketleriyle finansal bağlantısı olduğu gerekçesiyle Ibrahimovic hakkında disiplin soruşturması başlatıldı.
UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından, 39 yaşındaki oyuncunun bahis şirketleriyle finansal çıkarlar doğrultusunda anlaşma yaptığı iddiasıyla hakkında disiplin soruşturması açıldı.
Ibrahimovic'in "Bethard" adlı bahis şirketiyle ortaklık anlaşması imzaladığı, bu nedenle spordan men ve yüklü miktarda para cezalarına çarptırılabileceği öne sürüldü.
Milan ile sezon sonu bitecek sözleşmesini bir yıl daha uzatan Ibrahimovic, yaklaşık 5 yıllık aranın ardından 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde yeniden İsveç Milli Takımı formasını giymişti.
Ibrahimovic, bu sezon Milan formasıyla 17 lig maçında 15 kez ağları sarstı.
Etiketler: Milan İtalya UEFA Avrupa Ligi
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