Haber Giriş: 27 Nisan 2021 Salı 06:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Süper Lig'de 38. haftanın hakemleri belli oldu
[Fotoğraf: Arşiv]
Süper Lig'in 38. haftasında 28 Nisan Çarşamba ve 29 Nisan Perşembe günü yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 38. haftasında 28 ve 29 Nisan'da oynanacak 9 müsabakada görev alacak hakemler şöyle:
28 Nisan Çarşamba:
16.00 Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor: Zorbay Küçük
16.00 Göztepe-Trabzonspor: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 Hes Kablo Kayserispor-Yukatel Denizlispor: Özgür Yankaya
20.30 Çaykur Rizespor-Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen
20.30 Galatasaray-İttifak Holding Konyaspor: Cüneyt Çakır
29 Nisan Perşembe:
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus
16.00 Demir Grup Sivasspor-Helenex Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy
20.30 MKE Ankaragücü-Gaziantep: Hüseyin Göçek
20.30 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu
Etiketler: Süper Lig
Sıradaki Haber
Formula 1'de yeni yarış dönemi başlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz