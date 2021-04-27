Rıza Kayaalp ve Murat Fırat'ı Esenboğa Havalimanı'nda birçok vatandaş tarafından ellerinde bayrak ve çiçeklerle karşıladı.

Polonya'da 10. kez Avrupa şampiyonluğu sevinci yaşayan milli güreşçi Rıza Kayaalp, burada yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu belirterek, "Ülkeme tekrardan büyük bir şampiyonluk daha kazandırmış oldum, 11. kez final yaptım, 10. kez bayrağımızı göndere çektirmek, İstiklal Marşı'mızı söyletmek nasip oldu. Tabii olimpiyatlar öncesi büyük bir moral oldu ve tekrardan kendimi görmüş oldum. Rakiplerimize gözdağı vermiş olduk, bu bizi daha çok tetikleyecek ve ileriye bakacağız. Sonuçta her şey bitmedi, önümüzde büyük bir organizasyon var. İnşallah hedefim orada altın madalya alıp ondan sonra devam edip etmeyeceğimize karar vermek. Yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

"Bayrağımızı göndere çektirmeye devam edeceğiz"

Rıza Kayaalp, "Tabii ki bize destek veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'a da teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar çok güzel bir tesisimiz var, Avrupa'nın örnek alabileceği tesislerde şu an antrenmanlarımız devam ediyor. Devletimiz olsun, kulübümüz olsun inşallah bize verilen destekleri boşa çıkarmayarak, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye, bayrağımızı göndere çektirmeye devam edeceğiz" dedi.

"Ülkeme hayırlı uğurlu olsun"

"Tek eksiğim olan olimpiyat altın madalyasını da ülkemize, Ankara'mıza kazandırmak en büyük hedefimiz olacak." diyen milli güreşçi, "İnşallah önümüzdeki 3 ayı en iyi şekilde geçirip olimpiyatlara hazırlanmak istiyorum. Ülkeme hayırlı uğurlu olsun, ne yapsak az diye düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

Murat Fırat: "Mutluyum, tabii ki şampiyon olmayı isterdim"

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Murat Fırat ise "Mutluyum, tabii ki şampiyon olmayı isterdim, nasipte üçüncülük varmış" şeklinde konuştu.