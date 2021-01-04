2021 yılında yapılacak spor müsabakaları ve getireceği yenilikleri Seçkin Renklibay yazdı. Beklenen ve özlenen yıl 2021 yılına girdik. Herkesin bir miktar normalliğe dönmemizi umduğu yıl 2021.

Aslında spor organizasyonları boyutuyla 2020 yılı spora fazlasıyla doyacağımız en büyük spor organizasyonlarının gerçekleşeceği bir yıldı. Ancak tarihte hep kitaplardan okuduğumuz salgın sürecini 2020 yılında bizzat yaşadık ve bu salgın hayatımızı ve spor yılını gölgelemeyi fazlasıyla başardı. 2020 yılında ertelenen sadece spor müsabakası değil ertelenen ticari ve kültürel etkileşim de oldu diyebiliriz.

Uluslararası spor organizasyonlarının tüm boyutlarıyla değerlendirme yapıldığında bir yandan doğaları gereği on binlerce kişinin seyahat etmesi ve fiziksel etkileşime girmeleri nedeniyle bu tür organizasyonlar salgın hastalıkla aynı anda alışılagelmiş şekillerde var olamazlar. Bu nedenle pandemi uluslararası ilişkiler boyutuyla ele alınması gereken bir boyut kazanıyor.

Mega spor organizasyonlarının gerek ekonomik gerekse sosyal boyutları çokça tartışılsa da özellikle dijitalleşmenin ve görsel eğlencenin koronavirüs ile daha da yayılması ile artan taleple, spor müsabakalarının ve mega organizasyonlarını her türlü zorluğa rağmen bir şekilde devam edeceğe benziyor.

Sporun etkisi her alana yansıyacak….

Uluslararası spor organizasyonlarının hem ev sahibi ülkeye hem de diğer ülkelere sağlayacağı katkılara birçok boyuttan bakmak gerekiyor.Spor organizasyonlarının ülke ekonomilerine katkıları,kültürel etkileşim yaratması,ülke tanıtımı ve dolayısıyla spor turizm üzerine etkileri küçümsenmeyecek seviyelere ulaşıyor diyebiliriz. 2020'de yapılamayan tüm spor organizasyonları 2021 yılında yapılacak olması bu yılın spora doyacağımız anlamını taşıyor. Umuyorum ki salgın süreci yine bir ertelemeye mahal vermez.

Gelelim asıl konumuz 2021 yılı içinde gerçekleşecek spor etkinliklerine

8 - 21 Şubat tarihlerinde yapılacak Australian Open Tenis organizasyonu Novak Djokovic ve Sofia Kenin unvanlarını korumayı hedefledikleri bir spor organizasyonuna sahne olacak.

Formula 1 ise 21 Mart tarihinde başlayacak. 2021 yılında bir diğer önemli spor organizasyonu ise Women’s FA CUP 22 Mayıs'da Wembley'de yapılacak.

Heyecanla beklediğimiz 2021 yılında İstanbul'da düzenlenecek olan Şampiyonlar Ligi finaline. 29 Mayıs tarihinde gerçekleşecek bu önemli final müsabakası bu yılın önemli spor organizasyonları arasında şimdiden ilgi çekiyor diyebiliriz.

Ve bir diğer büyük futbol organizasyonu ise Futbol Milli takımımızın da yer alacağı EURO 2020 adıyla yapılacak olan Avrupa Futbol Şampiyonası olacak.

11 Haziran ve 11 Temmuz tarihleri arasında yapılacak organizasyon da maçların farklı şehirlerde gerçekleşecek olması da bu organizasyonun da ilgi çekici yanı olmasının dışında 24 takımdan biri de milli takımımızın olması bizleri şimdiden heyecanlandırıyor.

Avrupa’nın en büyük ilk 3 turu özelliğini taşıyan bisiklet branşının en prestijli spor organizasyonu Tour de France ise 26 Haziran tarihinde başlayacak. Wimbledon Tenis Şampiyonası ise 28 Haziran'da yapılacak.

Teknolojinin zirve yapacağı bir olimpiyat bizleri bekliyor

2021 yılında koronavirüs protokolleri kapsamında yapılacak olan spor organizasyonlarının ötesinde spor tarihinde yeri ayrı olan ve çoklu spor organizasyonlarının en ilgi göreni Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları.

23 Temmuz 8 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacak. Açıklanan programa göre Olimpiyat Oyunları açılış töreni 23 Temmuz’da, kapanış töreni ise 8 Ağustos’ta gerçekleştirilecek.

Olimpiyatlar kapsamında ilk olarak açılış töreninden iki gün önce yani 21 Temmuz’da futbol ve softbol müsabakaları oynanacak. Yüzmeden judoya birçok etkinlik ise 24 Temmuz’da başlayacak. 8 Ağustos 2021 Pazar günü ise kapanış seremonisi gerçekleştirilecek.

Robotlarla tanışmaya hazırlanın

Teknoloji şirketleri 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nı fırsata çevirme telaşında. Bu çalışmaların yansıması ise robotlar olacak! Japon teknoloji şirketleri açısından robot teknolojisini göstermek için daha iyi bir fırsat olamazdı! Robotların, insanları koltuklarına yönlendirmek, etkinlik bilgisi vermek, yiyecek ve diğer eşyaları taşımak için görevlendirileceği bir spor organizasyonu olacak.

Teknoloji sporun içinde

Robotlar dışında Tokyo, olimpiyatlar için etkileyici bir teknolojik olaya da imza atacak. Öyle ki olimpiyatlar, dünyada ilk kez yüz tanıma teknolojisinin aktif şekilde kullanıldığı etkinlik olacak. Olimpiyat alanlarına sıkça giriş çıkış yapan sporcular, görevliler ve basın mensupları üzerinde kullanılacak bu yöntemin amacı güvenlik ve hızlı geçişi sağlamak.

Geri dönüşümle elde edilen madalya!

2021’de Tokyo’da gerçekleşecek Olimpiyat Oyunları teknolojik özellikleriyle dikkat çekse de sürdürülebilirlik anlamında da örnek olacak.

Olimpiyatlarda dağıtılması planlanan yaklaşık 5000 madalya, geri dönüştürülen eski telefonlar gibi elektronik ürünlerden hazırlandı.

Japon mühendisler bunun için 78 tondan fazla elektronik ürünü geri dönüştürmeyi başardı ve ürünlerden 32 kilogram altın, 3 bin 500 kilogram gümüş ve 2 bin 200 kilogram bronz çıkardı.

Paralimpik oyunlar ise 24 Ağustos 5 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek

Özetle 2021 yılı yeni normalle geçişte spor organizasyonlarında yeni tecrübeler edineceğimiz bir yıl olacak. 2021 yılı ülkemiz adına her branşta başarılı spor olaylarının gerçekleştiği ve en önemlisi sağlıklı bir yıl olsun.