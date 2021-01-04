Chelsea'de, teknik direktör Frank Lampard'ın geleceği tartışılıyor. İngiliz basını, mavililerde yaşanan kötü gidişatın sorumlusu olarak 42 yaşındaki teknik adamı gösterdi.

Haberde, yüksek maliyetli transferlere karşın beklenen başarının bir türlü gelmediğine dikkat çekildi. Fulham karşılaşmasında yaşanabilecek olası bir yenilginin, Lampard'ın sonunu getireceği belirtildi.

İngiliz basını, bu sezon kadroya dahil olan bazı futbolcuları da mercek altına aldı. Özellikle büyük beklentilerle transfer edilen Timo Werner ve Kai Havertz'in istenilen düzeyde olmadığı ifade edildi.

Werner ligde oynadığı son 9 maçta gol atamazken, Havertz ise sadece 2 kez fileleri sarsabildi. Bu iki futbolcu için Chelsea'nin kasasından yaklaşık 133 milyon euro çıkmıştı.

Bu sezon İngiltere Premier Ligi'ne iyi bir başlangıç yapan Londra ekibi, 11 maçta 6 galibiyet almış ve sadece 1 kez kaybetmişti. Mavililer, sonraki 6 karşılaşmanın 4'ünde ise sahadan mağlup ayrıldı.