Tottenham, Ocak ayında önceliği iç transfere verecek. İlk olarak takım kaptanı Harry Kane ile masaya oturulacak.

27 yaşındaki futbolcuyu kaptırmak istemeyen yönetim, Kane'in sözleşmesinde iyileştirme yapacak.

Tottenham'daki kontratı 2024'te sona erecek İngiliz golcü ile Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin yakından ilgilendiği biliniyor.

Özellikle Manchester City ve Paris Saint Germain'in, cazip bir teklifle Kane'i ikna edebileceği düşünülüyor.

Harry Kane, altyapısında yetiştiği Tottenham ile çıktığı 311 resmi maçta 205 kez fileleri sarsıp 44 de gol pası verdi.

Diğer yandan Tottenham, mevcut kadrosunu da korumaya çalışacak. İngiliz ekibi, Dele Alli ve Hugo Lloris için gelebilecek herhangi bir teklife onay vermeyecek.

Bu iki isimle, Paris Saint Germain'in çiçeği burnunda teknik direktörü Mauricio Pochettino'nun ilgilendiği iddia ediliyor.