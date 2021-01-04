Geride kalan 17 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 35 puan toplayan yeşil-beyazlılar, ligin ilk yarısını zirvede bitirmeyi garantiledi.

Karadeniz temsilcisi, 35 puanın 20'sini iç sahada elde ederken, deplasmanlarda ise 15 puan almayı başardı.

Giresunspor, 8. haftada Ümraniyespor önünde evinde aldığı 1-0'lık mağlubiyetin ardından ligde çıkışa geçti ve son 9 maçta hiç mağlup olmadı.

Yeşil beyazlılar, son 9 karşılaşmada sahadan 7 galibiyet, 2 beraberlikle ayrıldı.

Son 6 maçın tamamını kazanma başarısı sağlayan Giresun temsilcisinin, 9 maçta topladığı 23 puan ise devreyi zirvede tamamlamasında önemli rol oynadı.

Son 6 maçta kalesini gole kapattı

Ligde yakaladığı çıkışın yanı sıra Giresunspor, son 6 maçta kalesinde gol görmedi.

Karadeniz ekibi, 11'inci haftada İstanbulspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından kalesini adeta gole kapattı.

Son dakikalarda attığı gollerle 10 puan topladı

Giresunspor, maçların son dakikalarında attığı gollerle 10 puan toplamayı başardı.

Son dakika golleriyle yeşil-beyazlılar, Boluspor'u 2-1, Adanaspor'u 4-3 ve Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti. İstanbulspor ile de 1-1 berabere kaldı.

44 yıllık Süper Lig özlemi

1970-1971 sezonunda o zamanki adıyla Türkiye 1. Ligi'ne (Süper Lig) yükselen Karadeniz temsilcisi, 5 sezon burada mücadele etti.

Trabzonspor'un ikinci şampiyonluğunu kazandığı 16 takımlı 1976-1977 sezonunda ise son sırada yer alarak bir alt lige düştü.

Giresun ekibi, o sezondan itibaren Süper Lig'e yükselemezken, kulübün bir üst lig özlemi 44 yıldır devam ediyor.