Cristiano Ronaldo, Juventus'un Udinese'yi 4-1 yendiği maçta, yine ön plandaydı. Portekizli yıldız, rakip ağları iki kez havalandırarak takımına galibiyeti getirdi.

Ronaldo böylece kariyerindeki resmi gol sayısını 758'e çıkararak Pele'yi geride bıraktı.

Toplamda 1035 maça çıkan tecrübeli oyuncu, Sporting Lisbon, Manchester United, Real Madrid ve Juventus'ta 656, milli takımı ile 102 kez rakip fileleri sarstı.

Brezilya efsanesi Pele ise 820 maçta, milli formayla 77, Santos ve New York Cosmos'ta ise 680 olmak üzere toplamda 757 gol kaydetti.

Bu alandaki rekor 495 maçta attığı 759 golle Josef Bican'ın elinde bulunuyor. Cristiano Ronaldo 1 gol daha atarsa 1930 ve 40'lı yıllara damga vuran Bican'ı yakalayacak.