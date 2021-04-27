Haber Giriş: 27 Nisan 2021 Salı 10:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray'da 3 koronavirüs vakası
Galatasaray'da üç futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.
Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, sarı-kırmızılı takımda oyuncu ve teknik heyet ile performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlara dün yapılan testlerin sonuçlandığı belirtilerek, "Üç oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır." denildi.
Etiketler: Galatasaray Koronavirüs
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