Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba 00:17Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Uluslar Ligi'nde günün sonuçları
Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki organizasyonunda sezonun gruplardaki son haftası 9 maçla sona erdi.
Gruplardaki karşılaşmaların ardından A Ligi'nde gruplarını lider bitiren Hırvatistan, İspanya, İtalya ve Hollanda; UEFA Uluslar Ligi finallerine yükselirken A Ligi gruplarında son sırada yer alan Avusturya, Çekya, İngiltere ve Galler ise B Ligi'ne düştü.
A Ligi
2. Grup:
İsviçre-Çekya: 2-1
Portekiz-İspanya: 0-1
B Ligi
1. Grup:
Ukrayna-İskoçya: 0-0
İrlanda Cumhuriyeti-Ermenistan: 3-2
2. Grup:
Arnavutluk-İzlanda: 1-1
4 .Grup:
İsveç-Slovenya: 1-1
Norveç-Sırbistan: 0-2
C Ligi
2. Grup:
Yunanistan-Kuzey İrlanda: 3-1
Kosova-Kıbrıs Rum Kesimi: 5-1
Son Haberler
- 00:57
- 00:39
- 00:35
- 00:22
- 00:13
Sıradaki Haber
Fenerbahçe'de derbi mesaisi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz