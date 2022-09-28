Gruplardaki karşılaşmaların ardından A Ligi'nde gruplarını lider bitiren Hırvatistan, İspanya, İtalya ve Hollanda; UEFA Uluslar Ligi finallerine yükselirken A Ligi gruplarında son sırada yer alan Avusturya, Çekya, İngiltere ve Galler ise B Ligi'ne düştü.

A Ligi

2. Grup:

İsviçre-Çekya: 2-1

Portekiz-İspanya: 0-1

B Ligi

1. Grup:

Ukrayna-İskoçya: 0-0

İrlanda Cumhuriyeti-Ermenistan: 3-2

2. Grup:

Arnavutluk-İzlanda: 1-1

4 .Grup:

İsveç-Slovenya: 1-1

Norveç-Sırbistan: 0-2

C Ligi

2. Grup:

Yunanistan-Kuzey İrlanda: 3-1

Kosova-Kıbrıs Rum Kesimi: 5-1