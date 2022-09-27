Karşılaşmadan sonra sosyal medyadaki sevinç videosunu kendi hesabından da paylaşan ve küçük taraftarla tanışmak isteyen İspanyol oyuncu, bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde 10 yaşındaki Çınar Ayık'la buluştu.

Hola hermano! @MarcBartra’nın sosyal medyada görüp merak ettiği minik taraftarımız Çınar Ayık, bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde konuğumuz oldu.



Heyecanın ve tutkun hiç bitmesin Çınar! pic.twitter.com/arzBXsbbdT — Trabzonspor (@Trabzonspor) September 27, 2022

Bartra, kendi formasını verdiği ilkokul 4. sınıf öğrencisine Türkçe "Merhaba, memnun oldum." derken küçük taraftar da İspanyolca "Merhaba, adamsın abi." şeklinde karşılık verdi.

Çınar Ayık, stattaki gol sevincini sosyal medyada herkesin paylaştığını belirterek, "Bartra da paylaşmış. Sonra annem beni aradı. Çok mutlu oldum." dedi.

Ayık, son saniyelerde gol olacağını hissettiğini de ifade ederek, "Gol sonrası kendimi tutamadım. Bir anda dans yaparak sevindim. O formayı hayatım boyunca saklayacağım. Çok mutlu oldum." diye konuştu.