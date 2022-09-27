Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı.

Sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idmanda çabukluk ile pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, taktiksel ve bireysel organizasyonlarla tamamlandı.

Milli takım kamplarında bulunan futbolcular, idmana katılmadı.

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına yarın devam edecek.