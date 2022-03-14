Antalya'da mahsur kalan Ukrayna İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı'nın 30 sporcusu ile Burdur'da mahsur kalan Ukrayna İşitme Engelliler Basketbol Milli Takımı'nın 19 sporcusu Muratlı ilçesine ulaştı.

Sporcular, AFAD ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerince eski Muratlı Anadolu Lisesi'nde bulunan öğrenci pansiyonuna yerleştirildi.

Sporcular ülkelerine dönene kadar sportif çalışmalarını ve antrenmanlarını Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) ve Tekirdağ Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinesinde sürdürecek.

Ukrayna İşitme Engelliler Spor Federasyonunun, söz konusu takımlar için resmi yazıyla yardım talebinde bulunması üzerine Cumhurbaşkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının sağladığı imkanlar doğrultusunda Tekirdağ'a getirilen takımların konaklama ihtiyaçlarının AFAD iş birliğiyle karşılanacağı bildirilmişti.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu misafir edileceğini duyurdu

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF), savaş esnasında Türkiye'de bulunan Ukrayna işitme engelli futbol ile basketbol milli takımlarının, Tekirdağ'da misafir edileceğini duyurdu.

Savaşın başlaması sonrası Ukrayna İşitme Engelliler Spor Federasyonunun söz konusu takımlar için resmi yazıyla yardım istediği aktarıldı.

"Federasyon başkanımız Kerim Vural, yardım talebine ivedi şekilde çözüm bulabilmek adına hemen yetkili makamlarımızla görüşmüştür. Cumhurbaşkanlığı'mız ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın sağlamış olduğu imkanlar doğrultusunda Antalya'da bulunan Ukrayna İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı ile Burdur'da bulunan Ukrayna İşitme Engelli Basketbol Milli Takımı'nın konaklama ihtiyacı AFAD iş birliğiyle karşılanacak olup, sporcular bugün itibarıyla Tekirdağ ilimize doğru yola çıkmışlardır. Bu zor günler sonrası ülkelerine dönene kadar sportif çalışmaları ve antrenmanları için gereken her şey Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile tarafımızca koordineli olarak sağlanacaktır. Ukrayna'nın yaşadığı bu zor günlerden dolayı üzgün olduğumuzu belirtir, en yakın zamanda olayların sona ermesi ve barışın sağlanmasını temenni ederiz."