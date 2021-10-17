Uğurcan Çakır, maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, karşılaşma öncesi Fenerbahçe'yi yenmek ve lider olmak istediklerini belirtti.

"Bizim için önemli bir fırsattı, erken bir gol yedik. Ondan sonra oyunu dengeledik. Kırmızı karttan sonra da oyunun tamamen hakimi bizdik. Çok mutluyuz, taraftarlarımıza armağan olsun."

Bordo-mavili kaleci, taraftarların kendilerine çok iyi destek verdiğini ifade etti.

"Takım halinde lider olduğumuz, galip geldiğimiz için çok mutluyuz. Lider olmak çok güzel, çok özel bir duygu. Taraftarlarımız bugün çok iyiydi. Onlara kolbastı oynayarak küçük bir hediye vermek istedik. Onlara armağan olsun."

Uğurcan, yaşanan sakatlıklarla ilgili ise şunları kaydetti:

"İyi bir kadromuz var. Oynayanlar kadar oynamayanlar da değerli. Herkese şans geliyor. Sakatlıklar oluyor. Olmasın isteriz ama oluyor. Onların yerine oynayan arkadaşlar ellerinden geleni yapacaktır. İyi bir kadromuz var. Bu galibiyet bizi takım olma yolunda hızlandırdı."

"Altay benim arkadaşım"

Uğurcan Çakır, Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'la arkadaşlığıyla ilgili de konuştu.

"Altay benim arkadaşım. Milli takımda rekabet halindeyiz ama o benim arkadaşım. O oynadığı zaman ben onu desteklerim, ben oynadığım zaman o beni destekler. Medyada çıkanları pek okumuyorum. Bugün rakiptik, mücadele ettik ama milli takımda arkadaşız. Milli takım çok özel bir yer. Kim oynarsa oynasın orada bulunmak bile çok özel. Ülkemizin formasını giymekten çok gururluyum. Altay da bence böyle düşünüyordur."

"Daha çok erken"

Uğurcan, her maçtan galip ayrılmak istediklerini söyledi.

"Büyük maçta galip gelmek takım olmamızı biraz daha hızlandırıyor. Namağlup şekilde ilerliyoruz. Bu maçın anlam kazanması için Göztepe maçını kazanmamız gerekiyor. Bir şeyler söylemek için daha çok erken ama her maçtan galip ayrılmak istiyoruz."

Uğurcan Çakır, penaltı noktasında hakem Ali Şansalan ile yaşadığı diyaloğu da anlattı.

"Bence çok iyi bir maç yönetiyordu. Ben de 'Etkilenecek bir şey yok' dedim. İzle, eğer hakkımızsa biz hakkımız olanı istiyoruz. Hakkımız değilse zaten bize çalmasın. Benim derdim düşüncem o. Hakeme de öyle söyledim. Sonra baktı, kararını verdi."