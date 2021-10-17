Süper Lig'de zirve el değiştirdi. Medical Park Stadyumu'ndaki karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetti.

Fenerbahçe karşılaşmanın 3. dakikasında Rossi ile 1-0 öne geçti.

Fenerbahçe 23. dakikada 10 kişi kaldı. Sarı lacivertlilerde Kim Min-Jae ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Kim, birinci sarı kartını 14. dakikada gördü.

Trabzonspor'da Bakasetas 25. dakikada sahneye çıkarak skora eşitledi. 1-1

[Fotoğraf: AA]

10 kişi kalan rakibi karşısında ikinci yarıda da baskısını artıran bordo mavililer 87. dakikada Bakasetas'ın penaltı gollüyle 2-1 öne geçti

90. dakikada Yusuf Sarı takımının üçüncü golünü atarak skoru belirledi. 3-1.

Bu sonucun ardından bordo-mavililer, rakibi karşısında kazanarak hem yenilmezlik serisini sürdürdü hem de liderliğe yükseldi. Trabzonspor haftayı 21 puanla kapattı.

Ligde üç maç sonra yenilen Fenerbahçe ise 19 puanda kaldı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

2. dakikada Sol çaprazdan savunmanın arkasına sarkan Djaniny'nin yerden arka direğe çevirdiği topa Gervinho dokundu. Novak kritik bir hamle ile topun ağlara gitmesini önledi.

GOL - 3. dakikada Ferdi'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Valencia, şut açısını bulmak isterken Berat araya girdi. Seken topla buluşan Rossi, yerden vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1

20. dakikada ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Bakasetas'ın yerden sert şutu uzak direğin hemen yanından dışarıya gitti.

21. dakikada Osayi-Samuel sağ çaprazdan ceza sahasına sokulup topu geriye çıkarttı. Mesut'un bu topa gelişine plase vuruşunda top Uğurcan'da kaldı.

[Fotoğraf: AA]

KIRMIZI KART - 23. dakikada Min-Jae Kim, Djaniny'e yaptığı faul sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

GOL - 25. dakikada Bakasetas'ın yerden sert kullandığı serbest vuruşta Altay topu çelmek istedi ama topun çizgiyi geçmesini önleyemedi. 1-1

26. dakikada Ferdi'nin sol çaprazdan sert şutunda Uğurcan gole izin vermedi.

42. dakikada Bruno Peres'in sağ çaprazdan yerden sert şutunda Altay sağına iyi uzandı ve gole izin vermedi.

[Fotoğraf: İHA]

43. dakikada kasığından sakatlanan Nwakaeme'nin yerine Yusuf Sarı oyuna dahil oldu.

45+3. dakikada Bakasetas'ın sol kanattan ortasında Vitor Hugo kafayı vurdu. Top az farkla yandan dışarıya gitti.

İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

52. dakikada Trabzonspor'da sakatlanan Peres'in yerine Dorukhan Toköz oyuna dahil oldu.

56. dakikada Mesut Özil'in kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Szalai'nin kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, topun sahibi oldu.

67. dakikada Gervinho'nun pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Abdülkadir, uygun durumda vuruşunu yaptı. Top uzak direğin yanından dışarıya gitti.

80. dakikada Yusuf'un sağ kanattan ortasında Baksetas kafayı vurdu. Top yan direkten döndü. Seken topa Djaniny hareketlendi ama Tisserand araya girip tehlikeyi uzaklaştırdı.

[Fotoğraf: AA]

PENALTI - 83. dakikida sol kanattan yapılan ortada arka direkte Cornelius topa doğru hamle yapmak isterken Szalai ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı ve penaltı bekledi. Hakem oyunu devam ettirdi. VAR incelemesi sonrasında pozisyonun penaltı olduğu kararı verildi.

GOL - 87. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Bakasetas, topu sol köşeden ağlara gönderdi. 2-1

GOL - 90. dakikada Abdülkadir'in pasıyla topla buluşan Cornelius'un vuruşunda Altay gole izin vermedi. Seken topa Yusuf Sarı vuruşunu yaptı. Gustavo'dan seken top ağlara gitti. 3-1

Karşılaşmayı Trabzonspor 3-1 kazandı.

Stat: Medical Park

Hakemler: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, İbrahim Çağlar Uyarcan.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres (Dk. 52 Dorukhan Toköz), Edgar, Vitor Hugo, Denswil (Dk. 46 Trondsen), Berat Özdemir (Dk. 68 Siopis), Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Gervinho (Dk. 68 Cornelius), Nwakaeme (Dk. 43 Yusuf Sarı), Djaniny

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Novak, Min-jae, Szalai, Osayi-Samuel, Crespo (Dk. 87 Pelkas), Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 87 Nazım Sangare), Mesut Özil (Dk. 74 Sosa), Rossi (Dk. 75 Tisserand), Valencia (Dk. 61 Serdar Dursun)

Goller: Dk. 3 Rossi (Fenerbahçe) Dk. 25 ve 87 (Penaltıdan) Bakasetas, Dk. 90 Yusuf Sarı (Trabzonspor)

Kırmızı kart: Dk. 23 Min-jae (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 37 Luiz Gustavo, Dk. 61 Valencia, Dk. 85 Szalai, Dk. 87 Altay Bayındır (Fenerbahçe), Dk. 61 Edgar, Dk. 87 Erde Kardeşler (Yedek kulübesi), Dk. 90+2 Uğurcan Çakır (Trabzonspor)