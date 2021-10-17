Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetti.

Sarı kırmızılı takıma 3 puanı getiren golü 4. dakikada Mustafa Muhammed ağlarla buluşturdu. Geçtiğimiz hafta Rize deplasmanında fileleri iki kez sarsan Muhammed, böylelikle ligde 3 gole ulaştı.

Süper Lig'de üst üste üçüncü kez kazanan Galatasaray, 17 puana yükseldi. Ligde ilk yenilgisini alan Konyaspor ise 14 puanda kaldı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 4. dakikada sarı-kırmızılı ekip, Konyaspor savunmasının hatasında golü buldu. Savunma arkasına atılan topta konuk takım savunma oyuncusu Skubic ile kalecisi Sehic bir anlaşmazlık yaşadı.

Araya giren Mustafa Muhammed, meşin yuvarlağı kaptıktan sonra boş kaleye gönderdi. Pozisyonda Sehic'e faul yapıldığı gerekçesiyle Konyasporlu futbolcular ve teknik heyet, itirazda bulundu ancak VAR kontrolünün tamamlanmasıyla hakem Arda Kardeşler golün geçerli olduğunu belirterek santra noktasını gösterdi. 1-0.

23. dakikada Konyaspor'un çıkarken kaptırdığı topla hızla atağa kalkan Galatasaray'da savunma arkasına sarkan Halil Dervişoğlu, kaleci Sehic'in önde olduğunu görerek ceza sahası önünde aşırtma vuruş yaptı. Ancak Bosna Hersekli file bekçisi son anda parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

35. dakikada soldan ceza sahasına giren Halil Dervişoğlu, bir rakibini geçerek vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak kaleci Sehic'te kaldı.

37. dakikada Cicaldau'nun sağ kanattan kullandığı faulde top penaltı noktası civarındaki Mustafa Muhammed'de kaldı. Mısırlı futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

41. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda kaleci Sehic yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

55. dakikada Bytyqi'nin soldan ortasında kaleci Muslera'nın altıpasta dokunduğu top ceza sahası sağ çaprazındaki Serdar Gürler'in önünde kaldı. Bu oyuncunun sert şutunda, Uruguaylı kaleci son anda meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

81. dakikada Serdar Gürler'in soldan kullandığı faulde ön direğe hareketlenen Hadziahmetovic'in topukla vurduğu top az farkla auta gitti.

Müsabaka, Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: İHA]

Stat: Nef

Hakemler: Arda Kardeşler, Abdullah Bora Özkara, Volkan Ahmet Narinç

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Alpaslan Öztürk, Nelsson, Van Aanholt, Taylan Antalyalı (Dk. 46 Assunçao), Morutan (Dk. 61 Babel), Cicaldau, Halil Dervişoğlu (Dk. 61 Emre Kılınç), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 61 Barış Alper Yılmaz), Mustafa Muhammed (Dk. 87 Diagne)

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic (Dk. 90 Ahmet Karademir), Abdülkerim Bardakcı, Ahmet Çalık, Guilherme, Oğulcan Ülgün (Dk. 80 Soner Dikmen), Serdar Gürler, Endri Çekici (Dk. 90 Adil Demirbağ), Hadziahmetovic, Bytyqi (Dk. 74 Michalak), Rahmanovic

Gol: Dk. 4 Mustafa Muhammed (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 7 Sehic, Dk. 7 İlhan Palut (Teknik direktör), Dk. 53 Bytyqi (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 9 Taylan Antalyalı, Dk. 67 Babel, Dk. 84 Emre Kılınç (Galatasaray)