Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bütün senaryolara karşı hazırlandıklarını belirtti.

"Taraftarımızın müthiş desteğiyle oyun bizim istediğimiz gibi başladı. Oyunun başında net pozisyonu bulduk. Bazen oyunun dönüşlerindeki anlar yorucu olabiliyor. Öne geçerken geriye düştüğümüz bir pozisyonu yaşadık. Oyun üstünlüğümüz vardı, kırmızı kartın ve arkasından golün gelmesiyle birlikte oyunda o ana kadar üstünlüğümüz vardı ama daha sonra tamamen üstünlüğü ele aldık."

Avcı, taraftarların uzun süre beklediği bir maçı oynadıklarını ifade etti.

"Dokuzuncu haftada 3 puan ama hiçbir şey kazanmadık daha. Şampiyon olmadık. Şampiyonluk yolunda önemli mesafe katettiğimize inanıyorum. Sadece 3 puan aldık. Daha ligin başındayız. 21 bin kişinin, taraftarın Trabzonspor'a oyuncu grubu üzerinde çok etkisi var. Destek olduklarında bizim oyunumuzu hızlandıracaklar, baskımızı artıracaklar. Bu şehir bunu fazlasıyla hak ediyor. Onların desteklemeleri çok önemli. İstedikleri galibiyetti."

Avcı, oyunculara sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

"Özellikle yöresel oyunculara biraz daha fazla sahip çıkalım. Kulübün, alt kaynağından gelmişler. Hem buranın taraftarları hem de burada oynuyorlar. Bütçesini dengeliyorlar. Eleştiri tabii ki olacak, bana da oyuncuya da olacak ama maç bittikten sonra yapalım. Çünkü taraftar desteklediği an biz çok hızlı mesafe katediyoruz. Daha ligin başındayız bir şey kazanmadık. Bunun daha değerli olması için Göztepe maçı daha değerli olacak. Bu şehir birçok şeyi hak ediyor. Haklı bir galibiyet aldık. Oyuncuları tebrik ediyorum. Bu şehre armağan olsun, rakibe de başarılar diliyorum."