Toprak Razgatlıoğlu, Arjantin'in 4,2 kilometre uzunluğa sahip San Juan Villicum Pisti'ndeki ikinci yarışa birinci cepten başladı.

Pata Yamaha with Brixx WorldSBK takımı adına yarışan Toprak Razgatlıoğlu, büyük çekişmenin yaşandığı yarışta damalı bayrağı üçüncü sırada geçti.

Yarışta, Ducati pilotu Scott Redding birinciliği, Kawasaki pilotu Jonathan Rea ise ikinciliği elde etti.

Toprak Razgatlıoğlu yarışı üçüncü sırada tamamladı.



Dünya Superbike Şampiyonası'nda son hafta sonuna girmeden önce temsilcimiz Toprak ile Rea arasındaki puan farkı 30! pic.twitter.com/hzFDrEUHZ3 — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) October 17, 2021

Arjantin'de dün gerçekleştirilen ilk yarışı ve bugünkü Superpole yarışını kazanan Toprak Razgatlıoğlu, genel klasmanda 531 puanla en yakın rakibi Jonathan Rea'nın (501) 30 puan önünde bulunuyor.

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, Arjantin'de sergilediği performansla sezonun Endonezya'daki son ayak yarışları öncesinde şampiyonluk için yakaladığı önemli avantajı korudu.

Toprak Razgatlıoğlu, yarışın ardından yaptığı açıklamada, "Gerçekten üçleme yapmaya çok yakındım. Her turda zorladım Redding'i, ikinciliği de almaya çalıştım ama olmadı. Üçüncülük de iyi bir sonuç, kolay bir yarış olmayacağını söylemiştim." diye konuştu.