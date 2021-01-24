Ufuk Sarıca Pınar Karşıyaka ile 300. maçını kazandı
ING Basketbol Süper Ligi’nin 18. haftasında Aliağa Petkimspor’u 85-75 yenen Pınar Karşıyaka’nın başantrenörü Ufuk Sarıca, yeşil-kırmızılı ekibin başında 300. karşılaşmasını geride bıraktı.
Pınar Karşıyaka’da görev yaptığı ilk dönemde EuroChallenge Kupası'nda finale yükselen, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazanan Ufuk Sarıca, yeşil-kırmızılı ekiple ligde şampiyonluğa ulaştı.
2019-2020 sezonunda tekrar Pınar Karşıyaka’ya dönen Ufuk Sarıca, Aliağa Petkimspor maçıyla İzmir temsilcisinde 300. maçına çıktı.
Ufuk Sarıca’nın görev yaptığı 300 maçta 196 galibiyet, 103 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Pınar Karşıyaka, normal sezonda çıktığı 161 karşılaşmada ise 111 galibiyet ve 50 yenilgi yaşadı.
Pınar Karşıyaka, üst üste 10. galibiyetini aldı
Bu sezon ligde üst üste 10. toplamda 15. galibiyetini alan Pınar Karşıyaka, 2004-2005 sezonundaki 10 maçlık galibiyet serisini egale etti.
Yeşil-kırmızılı ekip, o sezon 14 takımın yer aldığı ligi 17. haftadan itibaren yakaladığı 10 maçlık galibiyet serisiyle tamamlamıştı. İzmir temsilcisi daha sonra çıktığı play-off ilk maçında Fenerbahçe'ye mağlup olmuştu.
ING Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasındaki iki İzmir ekibinin mücadelesinde Pınar Karşıyaka, Aliağa Petkimspor'u 85-75 mağlup etti.
Karşılaşmanın başında Zack'in basketleriyle ilk 2 dakikayı 6-2 önde geçen Aliağa Petkimspor'a 7-0'lık seriyle cevap veren Pınar Karşıyaka, 5. dakikada 9-6 üstünlük kurdu. Pınar Karşıyaka, son bölümde Henry'nin sayılarıyla periyodu 22-18 üstün geçti.
İkinci periyodun başında farkı 8 sayıya çıkaran (31-23) rakibi karşısında 8-0'lık seriyle 16. dakikada 31-31 eşitliği yakalayan Aliağa Petkimspor, Ege Arar'ın smaç basketiyle 34-33 üstünlük kurdu. Devrenin son 3 dakikasına 35-34 önde giren Pınar Karşıyaka, Henry'nin 3 sayılık basketleriyle devreyi 9 sayı farkla 47-38 galip durumda kapattı.
Üçüncü periyoda Vasiliauskas, Zack ve Okben'in basketleriyle 12-0'lık seriyle başlayan Aliağa Petkimspor, ilk 3 dakikalık bölümde 50-47 üstünlük kurdu.
Rakibine 13-0'lık seriyle cevap veren Pınar Karşıyaka, periyodun bitimine 3 dakika kala 10 sayı farkla öne geçti. 60-50. Yeşil-kırmızılı ekip, periyodu Taylor'ın faul atışından bulduğu sayılarla 67-55 önde tamamladı.
Son periyoda 6-0'lık seriyle başlayan Aliağa Petkimspor, 3 sayılık basketlerle etkili olduğu bölümde Hummer'ın basketiyle 35. dakikada farkı 4 sayıya kadar indirdi. 69-73. Farkın daha fazla azalmasına izin vermeyen Pınar Karşıyaka, müsabakadan 85-75 galip ayrıldı.
Salon: ENKA
Hakemler: Erşan Kartal, Özlem Yalman, Ali Köseoğlu
Aliağa Petkimspor: Vasiliauskas 12, Ray 5, Okben Ulubay 10, Hummer 17, Zack 17, Ege Arar 6, Wimbush 3, Dorukhan Engindeniz 5, Boran Güler, İlkan Karaman, Canberk Kuş
Pınar Karşıyaka: Taylor 8, Yunus Sonsırma 3, Onuralp Bitim 5, M'Baye 17, Morgan 16, Metecan Birsen, Semih Erden 2, Kennedy 12, Henry 15, Nusret Yıldırım 7
1. Periyot: 18-22
Devre: 38-47
3. Periyot: 55-67
5 faulle çıkan: 36.56 Ege Arar (Aliağa Petkimspor)
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