Pınar Karşıyaka’da görev yaptığı ilk dönemde EuroChallenge Kupası'nda finale yükselen, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazanan Ufuk Sarıca, yeşil-kırmızılı ekiple ligde şampiyonluğa ulaştı.

2019-2020 sezonunda tekrar Pınar Karşıyaka’ya dönen Ufuk Sarıca, Aliağa Petkimspor maçıyla İzmir temsilcisinde 300. maçına çıktı.

Ufuk Sarıca’nın görev yaptığı 300 maçta 196 galibiyet, 103 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Pınar Karşıyaka, normal sezonda çıktığı 161 karşılaşmada ise 111 galibiyet ve 50 yenilgi yaşadı.

[Fotoğraf: AA]

Pınar Karşıyaka, üst üste 10. galibiyetini aldı

Bu sezon ligde üst üste 10. toplamda 15. galibiyetini alan Pınar Karşıyaka, 2004-2005 sezonundaki 10 maçlık galibiyet serisini egale etti.

Yeşil-kırmızılı ekip, o sezon 14 takımın yer aldığı ligi 17. haftadan itibaren yakaladığı 10 maçlık galibiyet serisiyle tamamlamıştı. İzmir temsilcisi daha sonra çıktığı play-off ilk maçında Fenerbahçe'ye mağlup olmuştu.

[Fotoğraf: AA]

ING Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasındaki iki İzmir ekibinin mücadelesinde Pınar Karşıyaka, Aliağa Petkimspor'u 85-75 mağlup etti.

Karşılaşmanın başında Zack'in basketleriyle ilk 2 dakikayı 6-2 önde geçen Aliağa Petkimspor'a 7-0'lık seriyle cevap veren Pınar Karşıyaka, 5. dakikada 9-6 üstünlük kurdu. Pınar Karşıyaka, son bölümde Henry'nin sayılarıyla periyodu 22-18 üstün geçti.

İkinci periyodun başında farkı 8 sayıya çıkaran (31-23) rakibi karşısında 8-0'lık seriyle 16. dakikada 31-31 eşitliği yakalayan Aliağa Petkimspor, Ege Arar'ın smaç basketiyle 34-33 üstünlük kurdu. Devrenin son 3 dakikasına 35-34 önde giren Pınar Karşıyaka, Henry'nin 3 sayılık basketleriyle devreyi 9 sayı farkla 47-38 galip durumda kapattı.

[Fotoğraf: AA]

Üçüncü periyoda Vasiliauskas, Zack ve Okben'in basketleriyle 12-0'lık seriyle başlayan Aliağa Petkimspor, ilk 3 dakikalık bölümde 50-47 üstünlük kurdu.

Rakibine 13-0'lık seriyle cevap veren Pınar Karşıyaka, periyodun bitimine 3 dakika kala 10 sayı farkla öne geçti. 60-50. Yeşil-kırmızılı ekip, periyodu Taylor'ın faul atışından bulduğu sayılarla 67-55 önde tamamladı.

Son periyoda 6-0'lık seriyle başlayan Aliağa Petkimspor, 3 sayılık basketlerle etkili olduğu bölümde Hummer'ın basketiyle 35. dakikada farkı 4 sayıya kadar indirdi. 69-73. Farkın daha fazla azalmasına izin vermeyen Pınar Karşıyaka, müsabakadan 85-75 galip ayrıldı.

[Fotoğraf: AA]

Salon: ENKA

Hakemler: Erşan Kartal, Özlem Yalman, Ali Köseoğlu

Aliağa Petkimspor: Vasiliauskas 12, Ray 5, Okben Ulubay 10, Hummer 17, Zack 17, Ege Arar 6, Wimbush 3, Dorukhan Engindeniz 5, Boran Güler, İlkan Karaman, Canberk Kuş

Pınar Karşıyaka: Taylor 8, Yunus Sonsırma 3, Onuralp Bitim 5, M'Baye 17, Morgan 16, Metecan Birsen, Semih Erden 2, Kennedy 12, Henry 15, Nusret Yıldırım 7

1. Periyot: 18-22

Devre: 38-47

3. Periyot: 55-67

5 faulle çıkan: 36.56 Ege Arar (Aliağa Petkimspor)