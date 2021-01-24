Fatih Karagümrük Denizli'de kazandı
Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 21. haftasında konuk olduğu Yukatel Denizlispor'u 2-1 yendi.
Fatih Karagümrük, Denizli'den 3 puanla döndü. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Borini ve 78. dakikada Ndao kaydetti.
Denizlispor'un tek golünü ise 87. dakikada Diskerud attı.
Fatih Karagümrük bu galibiyetle 30 puana yükseldi. Ligde galibiyet hasreti 7 maça çıkan Denizlispo 14 puanda kaldı.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
10. dakikada Sagal'ın ceza sahası dışından çektiği şutta kaleci Viviano topu kontrol etti.
22. dakikada Mevlüt Erdinç'in ceza sahası dışından çektiği şutta defanstan dönen topla buluşan Borini'nin vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Pantilimon'da kaldı.
42. dakikada Sagal'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Sacko'nun vuruşunda, kaleci Aykut Özer meşin yuvarlağı önledi.
GOL - 44. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Koray Altınay'ın ceza sahasının sağından yaptığı ortada sol tarafta topla buluşan Borini'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümünü Fatih Karagümrük 1-0 üstün bitirdi.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
48. dakikada Recep Niyaz'ın kullandığı köşe atışında altıpas üzerinde Kubilay Aktaş önünde kalan topa dokundu, meşin yuvarlak auta gitti.
50. dakikada Mevlüt Erdinç'in ceza sahası dışından çektiği şutta top dışarı çıktı.
57. dakikada Rodallega'nın ortasında ceza sahasında topla buluşan Ahmad Yasin'in vuruşunda, meşin yuvarlak yandan sahayı terk etti.
65. dakikada sağ kanatta Ndiaye, rakibiyle mücadelesinde çizgiden çeldiği meşin yuvarlağı ceza sahasına ortaladı. Mevlüt Erdinç'in şutunda, top az farkla dışarı çıktı.
GOL - 78. dakikada Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Jimmy Durmaz'ın pasında topla buluşan Ndao'nun ceza sahası dışında sağ çaprazdan çektiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2
81. dakikada Bergdich'in yerden pasında Sagal şutunu çekti, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
GOL - 88. dakikada Yukatel Denizlispor farkı 1'e indirdi. Sagal'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Diskerud, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi1-2
Karşılaşma, Fatih Karagümrük'ün 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Erkan Özdamar, Ali Saygın Ögel, İbrahim Bozbey
Yukatel Denizlispor: Pantilimon, Özer Özdemir, Fabiano, Kubilay Aktaş, Lopes (Dk. 69 Bergdich), Murawski, Recep Niyaz (Dk. 83 Diskerud), Ahmad Yasin, Sagal, Sacko (Dk. 69 Dossevi), Rodallega
Fatih Karagümrük: Viviano (Dk. 30 Aykut Özer), Koray Altınay, Enzo Roco, Campi, Balkovec, Ndao (Dk. 85 Emre Çolak), Bertolacci, Castro (Dk. 72 Sobiech), Ndiaye, Borini (Dk. 85 Vato Arveladze), Mevlüt Erdinç (Dk. 72 Jimmy Durmaz)
Goller: Dk. 44 Borini, Dk. 78 Ndao (Fatih Karagümrük), Dk. 88 Diskerud (Yukatel Denizlispor)
Sarı kartlar: Dk. 17 Campi, Dk. 25 Castro, Dk. 35 Borini (Fatih Karagümrük), Dk. 45 Sagal, Dk. 61 Rodallega, Dk. 90+1 Murawski (Yukatel Denizlispor)
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