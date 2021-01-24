Haber Giriş: 24 Ocak 2021 Pazar 14:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yeni Malatyaspor'a 2 futbolcudan kötü haber
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Yeni Malatyaspor Kulübü, kaleci Ertaç Özbir'in 4-6 hafta, Mustafa Eskihellaç'ın ise 1-3 hafta sahalardan uzak kalacağının öngörüldüğünü açıkladı.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp doktoru Hakan Ayaz futbolcuların sakatlıklarıyla ilgili konuştu.
"Kalecimiz Ertaç Özbir, Hatayspor müsabakasında sağ omzuna aldığı darbe sonucu sakatlanmıştır. Yapılan muayene ve tetkikler sonucunda omzunda çatlak tespit edilmiştir. Tahmini olarak 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı öngörülmektedir. Futbolcumuz Mustafa Eskihellaç'ın ise Hatayspor müsabakasında aldığı darbe sonucu arka adalesinde zorlanma olmuştur. Yapılan tetkik ve muayene sonuçlarında 'Grade-1' gerilme tespit edilmiş olup 1-3 hafta sahalardan uzak kalması öngörülmektedir."
Kulüp Doktorumuz Hakan Ayaz takımımızdaki sakatlıklarla ilgili son durumu aktardı.— Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) January 24, 2021
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