Uluslararası At Yarışı Otoriteleri Federasyonu (IFHA) tarafından çevrim içi gerçekleştirilecek etkinlik, at yarışı dünyasının en prestijli yüzlerini bir araya getirecek.

Bu yıl 8'incisi düzenlenecek törende, 2020 sezonunun en iyi yarış atı, at yarışı ve bu yıl ilk kez olmak üzere en iyi jokeyi kategorilerinde ödüller dağıtılacak.

İngiltere'nin Newmarket bölgesindeki Ulusal At Yarışları Müzesi'nde düzenlenecek etkinlik, 26 Ocak Salı günü TSİ 17.00'de çevrim içi olarak gerçekleştirilecek. Tören, aralarında Longines ve IFHA'nın sosyal medya hesaplarının da olduğu dijital platformlarda yayınlanacak.