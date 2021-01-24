Hem Türk kültürü kuşaktan kuşağa aktarılıyor hem de çocuk ve yetişkinlerin spor ile iç içe vakit geçirmeleri sağlanıyor.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tesislerinde binicilik sporu yaşatılmaya devam ediliyor. Tesiste ata binmek için açık ve kapalı alanlar bulunuyor. Böylece olumsuz hava koşullarından etkilenmeden profesyonel ve amatör binicilik kursları aralıksız sürdürülebiliyor.

Tesiste 18 at bulunuyor

Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkan Vekili Abdülhadi Turus, tesiste 18 at bulunduğunu söyleyerek, "Bunların 7'si Sayın Cumhurbaşkanımıza hediye edilen atlar. Bu atlar ilk geldiği zaman gösteri atı olarak gelmişti. Burada eğitmenlerimiz bunları eğitim atına çevirdi" dedi.

Tesiste atların bütün ihtiyaçları düşünüldü. Ahıra, atların temizlenmesi ve kış aylarında üşümeden kuruyabilmeleri ve çalıştıktan sonra terlerinin kuruması için solaryum sistemi konuldu. Tesis, ziyaretçiler ve atların güvenliği için akıllı sistemler ile donatıldı.

Eğitimler sırasında koronavirüs tedbirleri uygulanıyor

Turus, "Türkiye'de birkaç örneği olan manej alt yapımız var. Atlarımızın sakatlanmaması yeni başlamış olanlar özellikle çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği açısından manejlerimiz oluşturuldu" dedi.

Tesis, koronavirüs salgını nedeniyle hafta içi 9 ile 18 saatleri arasında hizmet veriyor. Eğitimler sırasında koronavirüs tedbirleri uygulanıyor.

Haber: Ayşe Nur Gündoğdu

Kamera: Seyit Taşdelen