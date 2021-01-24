Galatasaray son dakikada kazandı
Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi.
Galatasaray ligin ilk yarısını 3 puanla kapattı. Yeni Malatya Stadı'nda oynanan mücadelede sarı kırmızılıların galibiyet golünü 88. dakikada Babel attı.
Bu galibiyetin ardından Galatasaray haftayı 39 puanla kapattı. Yeni Malatyaspor ise 27 puanda kaldı.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
10. dakikada Umut Bulut'un sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya kalabalığın arasında iyi yükselen Acquah'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.
23. dakikada Feghouli'nin savunmanın arkasına verdiği pasla buluşan Babel'in vuruşunda Abdulsamed Damlu son anda topu çeldi, ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
27. dakikada Saracchi'nin sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya Emre Kılınç'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
35. dakikada Adem Büyük'ün sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Umut Bulut'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.
36. dakikada Babel'in sağ kanattan attığı pasla buluşan Emre Kılınç'ın kafa vuruşunu kaleci Abdulsamed Damlu son anda kontrol etmeyi başardı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
59. dakikada sağ kanattan gelişen Yeni Malatyaspor atağında Chebake'nin ortasıyla buluşan Umut Bulut'un bıraktığı topa ceza alanı ön çizgisinden Tetteh'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
62. dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Karim Hafez'in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.
GOL - 88. dakikada Galatasaray öne geçti. Babel'in ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta top kaleci Abdulsamed Damlu'nun solundan ağlarla buluştu. 0-1
Karşılaşma, Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Yeni Malatya.
Hakemler: Ali Palabıyık, Kemal Yılmaz, Erdinç Sezertam.
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Chebake (Dk. 90+3 Doğukan Emeksiz), Wallace, Semih Kaya, Hadebe, Acquah (Dk. 79 Zeki Yavru), Ndayishimiye, Karim Hafez, Kubilay Kanatsızkuş (Dk. Tetteh), Adem Büyük (Dk. 79 Ahmet Ildız), Umut Bulut Dk. 90+1 Lukoki)
Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi (Dk. 85 Luyindama), Taylan Antalyalı, Belhanda (Dk. 73 Kerem Aktürkoğlu), Emre Akbaba (Dk. 85 Ömer Bayram) Feghouli (Dk. 26 Emre Kılınç), Arda Turan (Dk. 73 Sekidika), Babel
Gol: Dk. 80 Babel (Galatasaray)
Sarı kartlar: 65 Tetteh, Dk. 89 Chebake, 90+1 Ahmet Ildız (Yeni Malatyaspor), Dk. 81 Taylan Antalyalı, Dk. 90 Babel (Galatasaray)
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