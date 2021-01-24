Trabzonspor, 2018-2019 sezonunda İngiltere'nin Leeds United takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Caleb Ansah Ekuban'ın, satın alma hakkını da geçtiğimiz sezon 1 milyon euro karşılığında kullanmıştı.

Yaşadığı sakatlıklara rağmen daha güçlü dönerek performansını her geçen gün arttıran Ganalı oyuncu, bordo-mavili takımda görev yapan teknik direktörlerin ise vazgeçilmezi oldu.

Trabzonspor'da, futbol kariyerinin en verimli dönemini yaşayan Ekuban, resmi olarak 84 maçta görev yaptı. 26 yaşındaki futbolcu, söz konusu mücadelelerde 24 gol atıp 16 asist yaparak takımın hücum gücüne önemli bir katkı sağladı.

Ekuban, bordo-mavili takıma geldiği ilk sezonda Süper Lig'de forma giydiği 29 maçta 5 gol, 2019-2020 sezonunda ise 22 maçta 5 gol atarken, bu sezon ise top koşturduğu 14 karşılaşmada rakip ağları 6 defa sarsarak, sezon tamamlanmadan en yüksek gol sayısına ulaştı.

Ganalı, şimdiye kadar ligde 16 gol atarken, 10 asist yaptı. Yetenekli oyuncunun Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 4 gol, 5 asisti var. Avrupa Kupaları'nda da Ekuban, takımına 4 gol, 1 asistle katkı sağladı. Caleb Ekuban, maç başına 2.00 puan ortalaması yakaladı.

Değerini arttırdı

Ekuban, Trabzonspor'a gelmeden önce sahip olduğu 500 bin euro olan piyasa değerini iki yıl içerisinde 5 milyon 500 bin euroya çıkardı.

Değerini 10 kat arttıran oyuncu, Avrupa takımlarının da takibinde yer alıyor. Trabzonspor'un en değerli 3 oyuncusundan biri olan Caleb Ekuban, Süper Lig'de ise en değerli 20 oyuncu arasında.

Yerel basından Trabzonspor'a övgü

Trabzon’da yerel gazeteler, Trabzonspor’un 3 puan kazandığı Gençlerbirliği maçının ardından bordo-mavili takımı kutlayıp, oynanan futbolun keyif verdiğine dikkat çekti.

Kentte yayınlanan yerel gazeteler, karşılaşmayı sayfalarında değerlendirdi, Bordo-mavili takımı kutlayıp, oynanan futbolun keyif verdiğine dikkat çekti.

Karadeniz Gazetesi, "Bordo mavili futbolcuların alınan 3 puanı ayak bileği kırılan Abdülkadir Ömür’e hediye etmesi duygulandırdı; Bu Galibiyet Ömür’e Bedel Hem de Süper”, Günebakış Gazetesi "Abdullah Avcı ile farklı bir kimliğe bürünen bordo mavililer Gençlerbirliği deplasmanından da istediğini alarak döndü; Trabzon Fırtınası”, Taka Gazetesi “Başkent deplasmanında Djanıny ve Ekuban’ın golleriyle 3 puanı hanesine yazdıran fırtına, zirvedeki rakiplerinin ensesine yapıştı; Ankara Havası Değil Kolbastı” başlıklarını kullandı.