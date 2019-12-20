Spor
UEFA'dan skandal karar20 Aralık 2019 Cuma 17:13 - Son Güncelleme 20 Aralık 2019 Cuma 17:23
UEFA, Başakşehir Kulübü'ne 'asker selamı' hareketi nedeniyle kınama cezası verdi.
UEFA, asker selamı nedeniyle Başakşehir Kulübü'ne kınama cezası verdi.
Kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ, UEFA'ya bu kararı için itirazda bulunacaklarını söyledi.
UEFA, A Milli Takım hakkında da milli futbolcularımızın verdiği asker selamı nedeniyle kınama cezası vermişti.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: UEFA skandal karar kınama cezası Başakşehir Kulübü asker selamı